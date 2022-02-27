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Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko: Sivillerin tahliyesi imkansız hale geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko: Sivillerin tahliyesi imkansız hale geldi

UKRAYNA'da Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar devam ederken Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan halkı tedirgin eden açıklama geldi.

Başkan Klitschko, şu an kentte hiçbir Rus askerinin bulunmadığını fakat kentin kuşatıldığını söyleyerek, "Kiev kendini savunmaya devam ediyor. Başkentte Rus askeri yok. Ancak ordumuz, kolluk kuvvetlerimiz sabotaj gruplarını tespit etmeye devam ediyor. Geceleri çatışmalar yaşandı. Birkaç büyük sabotaj grubunu yok ettik. Sakinlerimizin güvenliği için sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uyguladık. Dışarıya çıkmayın" dedi.

Klitschko, "Genel olarak şehirdeki durum şu anda kontrol altında. Tüm kritik altyapı tesisleri çalışır durumda. Toplu taşıma sistemleri çalışmıyor. Metro istasyonları insanlara sığınak görevi görüyor. Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.

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