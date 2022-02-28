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Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı

Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

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İddiaya göre, Y.Y. (25), kayınpederi M.V'nin Alaaddin Mahallesi'ndeki evine gitti. Y.Y. ile eşinin ailesi arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.Y, eşi M.Y. (20), kayınpederi M.V. (52), kayınvalidesi M.V. (48) ve kayınbiraderi M.V'yi (20) bıçakla yaraladı. Kavga esnasında Y.Y. de bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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