Ukrayna'nın en genç milletvekili Yurash silahlanıp Kiev'da sokağa çıktı verdiği pozlar olay oldu
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yurash, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.
Rusya'nın Ukrayna işgalinde 4. gününe girildi. Çatışmalar ülke genelinde sürüyor. Sınırlardan içeri giren Rus askerleri ilerlemeye çalışırken, gözler başkent Kiev'e çevrildi.
Ukrayna yönetimi ve halk kendi savunmak için şehirde her türlü önlemi alırken, Rus ordusuna teslim olmayacaklarının mesajını veriyorlar.
Direniş için hazırlıklarını sürdüren Kiev'de siyasetçiler de sokağa döküldü. Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yurash, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.
Güneş gözlüğü takan ve kaleşnikof marka silahla poz veren Yurash'un görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.