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Ukrayna'nın en genç milletvekili Yurash silahlanıp Kiev'da sokağa çıktı verdiği pozlar olay oldu

Anadolu Ajansı
Ukrayna'nın en genç milletvekili Yurash silahlanıp Kiev'da sokağa çıktı verdiği pozlar olay oldu

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yurash, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.

Ukrayna'nın en genç milletvekili Yurash silahlanıp Kiev'da sokağa çıktı verdiği pozlar olay oldu

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 4. gününe girildi. Çatışmalar ülke genelinde sürüyor. Sınırlardan içeri giren Rus askerleri ilerlemeye çalışırken, gözler başkent Kiev'e çevrildi.

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Ukrayna'nın en genç milletvekili Yurash silahlanıp Kiev'da sokağa çıktı verdiği pozlar olay oldu

Ukrayna yönetimi ve halk kendi savunmak için şehirde her türlü önlemi alırken, Rus ordusuna teslim olmayacaklarının mesajını veriyorlar. 

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Ukrayna'nın en genç milletvekili Yurash silahlanıp Kiev'da sokağa çıktı verdiği pozlar olay oldu

Direniş için hazırlıklarını sürdüren Kiev'de siyasetçiler de sokağa döküldü. Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yurash, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı.

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Ukrayna'nın en genç milletvekili Yurash silahlanıp Kiev'da sokağa çıktı verdiği pozlar olay oldu

Güneş gözlüğü takan ve kaleşnikof marka silahla poz veren Yurash'un görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.  

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