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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen 5 km'lik Rusya ordu konvoyu şok etti

İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen 5 km'lik Rusya ordu konvoyu şok etti

RUSYA Ukrayna'nın başkenti Kiev'i almak için büyük bir konvoyu yola çıkardı. Rusya ordusunun 5 km'yi bulan devasa konvoyu uzaydan görüntülendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen 5 km'lik Rusya ordu konvoyu şok etti

RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5'inci gününe girerken ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından Rus ordusuna ait konvoy uzaydan görüntülendi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen 5 km'lik Rusya ordu konvoyu şok etti

Maxar, yayınladığı uydu görüntüleri ile Rus ordusuna ait yüzlerce askeri araçtan oluşan ve 5 kilometreden uzun askeri konvoy, İvankiv kentinin kuzeydoğusunda tespit edildi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen 5 km'lik Rusya ordu konvoyu şok etti

Konvoyda tanklar, zırhlı piyade taşıyıcılar ve kundağı motorlu toplar dahil olmak üzere yakıt ve lojistik destek araçları yer aldığı görüldü.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyen 5 km'lik Rusya ordu konvoyu şok etti

Maxar ayrıca paylaştığı uydu görüntüleri ile Gostomel'deki Antonov Askeri Havaalanını düzenlenen hava saldırıları sonucu aldığı hasarı da ortaya çıkardı.

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