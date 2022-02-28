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Meteoroloji uyarmıştı! Beklenen kar başladı lapa lapa yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sıcaklık 2 dereceye düştü ve beklenen kar yağışı başladı.

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Malkara ilçesinde sabah saatlerinde sağanak olarak başlayan yağış kara döndü. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede kar zaman zaman etkisini artırıyor. Karın gece geç saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kent merkezi ile Hayrabolu ilçesinde ise aralıklı sağanak etkili oluyor.

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