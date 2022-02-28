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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google Haritalar'ı Ukrayna için devre dışı bıraktı

Google Haritalar'ı Ukrayna için devre dışı bıraktı

Google, Harita araçlarını güvenlik nedeniyle Ukrayna'da geçici olarak devre dışı bıraktığını duyurdu.

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Reuters'in haberine göre Google dün yaptığı açıklamada, trafik koşulları ve farklı yerlerin yoğunluğu hakkında canlı bilgi sağlayan bazı Google Haritalar araçlarını Ukrayna için geçici olarak devre dışı bıraktığını doğruladı.

Google, bölgesel yetkililer de dahil olmak üzere kaynaklara danıştıktan sonra, Ukrayna halkının güvenliği için Google Haritalar uygulamasının trafik katmanı ile Ukrayna'daki mağazalar ve restoranlar gibi yerlerin ne kadar meşgul olduğuna dair canlı bilgi verme eylemini küresel olarak devre dışı bıraktığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonla telefon ve benzeri teknolojik aletler hayati önem taşımaya başladı. Evlerinden kaçıp sığınaklara sığınan Ukraynalılar'ın hem kendilerinin hem de ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en yakın market vb. yerlere gidebilmek için uygulamayı daha yüksek oranda kullanmaya başladığı açıklanmıştı.

Google önceki gün Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna’da da bir anlamda savaşın neticelerini yansıtan bilgileri paylaşmıştı.

Paylaşılan verilere göre, Google Haritalar (Maps) ve Google Gruplar (Groups) uygulamalarının kullanımında neredeyse 3 katı bulan bir artış yaşandı.

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