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Tansu Çiller sert çıktı: Bu millete ihanettir! Parti kuracak mı?

Tansu Çiller sert çıktı: Bu millete ihanettir! Parti kuracak mı?

Yeniden siyasete dönerek merkez sağı toparlayan bir parti kuracağı iddiaları kulisleri sallayan Eski Başbakan Tansu Çiller, koalisyonlar dönemine dönmeyi 'Millete ihanet' olarak yorumladı. Siyasete döneceği ile ilgili de iddialara cevap verdi.

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Eski Başbakan Tansu Çiller, parlamenter sisteme dönüş isteyen 6’lı masaya sert çıktı: Bunu Türkiye’nin, gençlerin önüne umut diye koymak ihanettir. Türkiye’yi yeniden koalisyonlu parlamenter sisteme döndürmenin umut olabileceğini düşünmüyorum. Bunu söylemeye devam edeceğim.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Türkiye gündemine ilişkin Yeni Şafak gazetesine açıklamalarda bulundu. Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen 6 muhalefet partisinin parlamenter sisteme dönüş önerisini değerlendiren Çiller, parlamenter sistemin millete umut olamayacağını söyledi. Parlamenter sistemde ortaya çıkan koalisyon tabloları yüzünden Türkiye’nin yönetilemediğini vurgulayan Çiller, “Türkiye tekrar koalisyonlara emanet edilmemeli. Bu koalisyonların nelere mal olacağını yaşayarak gören birisiyim” dedi. Çiller açıklamalarına şöyle devam etti:

Koalisyonlar darbelerin ürünü
“Benim en büyük endişem parlamenter sistemde koalisyonlara geri dönmek. Bunu sadece yaşadığım için söylemiyorum, rakamlar da bu endişemi destekliyor. Koalisyonlar genelde bir önceki darbelerin ürünü oluyor. Tarihe bakıyorsunuz, Adnan Menderes 10 yıl boyunca çok iyi bir performans gösteriyor. ondan sonra Süleyman Demirel geliyor, o da iyi bir performans sergiliyor. Ama ne yapılıyor, biri idam ediliyor, diğeri cezaevine yollanıyor, merkez sağ yok ediliyor. Ve her kesintiden sonra koalisyonlar ortaya çıkıyor.”

İstenen sistem bu
“Parlamenter sistem darbelerden sonra adeta koalisyonlar sistemi haline geliyor. Parlamenter sistemde koalisyonların olmadığı dönemlerde ortalama büyüme yüzde 6,1 gibi bir devamlılık arz ediyor. Ama darbelerden sonra koalisyonlar süresince yüzde 3,1’e düşüyor. Ama bunun içerisinde başarılı bir veya iki çok partili koalisyon var, birisi Sayın Demirel’in başbakanlığında, diğeri bizim Sayın Erbakan’la kurduğumuz Refahyol, onları da çıkarırsanız eğer parlamenter sistemlerdeki çok partili koalisyonlarda ortalama büyüme yüzde 2,6, yani darbelerin bile altında. İşte dönülmek istenen parlamenter sistem bu… Darbelerin bile altında bir performans.”

Türkiye'yi iyiye götürmez

Türkiye’de parlamenter sistemin koalisyonlarla idare edildiği zaman işlemeyeceğini belirten Çiller, “Bunu Türkiye’nin, gençlerin önüne umut diye koymak bir ihanettir. Türkiye’yi yeniden koalisyonlu parlamenter sisteme döndürmenin bir umut olabileceğini düşünmüyorum. Bunu açıkça ifade etmek zorundayım. Tek başıma da olsam bunun Türkiye için yararlı olmayacağına inanıyorum. Bu mücadelede bunu söylemeye devam edeceğim. Bu 6-7 partinin bir araya gelerek yapmak istedikleri şeyin onları götüreceği noktanın bu olduğunu görüyorum. Bu Türkiye’yi iyiye götürmez” dedi.

Yuvarlak masa etrafında birleşen 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem diye sundukları öneriyi değerlendiren Çiller, “Güçlendirilmiş parlamenter sistemi nasıl yapacaksınız?” sorusunu yönelttikten sonra şöyle devam etti: “Ben, baktığımda karşımda yönetime talip birçok parti görüyorum. Ben, o partilerin toplam koalisyonunu görüyorum, bu bana çok düşündürücü geliyor. Ben böyle koalisyonlarda yaşadıklarımı zaman zaman aktarmaya devam edeceğim. Bunun partizanlıkla ilgisi yok. Ben sadece bundan sonraki gençlerin seçimlerini yaşananların doğruluğu üzerine oturtmalarını istiyorum. Benim endişem sadece Türkiye.”

 Türk siyasetindeki bölünmelere dikkat çeken Çiller, “Merkez bu bölünmeleri yumuşatan bir girişimdir. Bugün Türkiye’de ve bu koalisyonlar içinde olmayan şey merkez sağdır, merkez sağ yoktur. Birçok parti dolaşılıp, kaynatılıp ortasından çevrilen bir şeye merkez sağ diyemezsiniz. Veya yüzde 1’in 10’da birini almış partiye merkez sağ diyemezsiniz. Merkez sağ bütünleştirir, toparlar. Ülkeyi doğusu ile batısı ile, her noktası ile toparlar, kucaklar. Dolayısıyla bugün parlamenter sistemi koalisyonlarla talep edenlerin içinde merkez sağ olmamasını ayrıca büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum”

Parti kuracak mı?

Tansu Çiller, kulisleri hareketlendiren parti kuracağı yönündeki iddialara ise şöyle cevap verdi: “Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum. Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret…”

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