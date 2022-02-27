12 yıl önce Putin ile görüşen Ertuğrul Özkök'ten dikkat çeken 'Abramoviç' yazısı
Ertuğrul Özkök, son yazısında 2010 yılında Rusya Lideri Putin ile yaptığı görüşmedeki izlenimlerini anlattı. Özkök, Putin'i destekleyen 35 oligarktan biri olan Roman Abramoviç'in Chelsea'yi bırakmasına ilişkin dikkat çeken ifadelere yer verdi.
20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında 2010 yılında Rusya Lideri Putin ile yaptığı görüşmedeki izlenimlerini anlattığı yazısında, Putin'in arkasında duran 35 oligarktan biri olan Rus Roman Abramoviç'in Chelsea yönetimini takımın mütevelli heyetine bırakmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yazısında Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesini savunanları geçmişte yaşanan örnekleri hatırlatarak eleştiren Özkök, Abramoviç'in, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası tavrına kamuoyundaki tepkilerin doğmasıyla beraber takımın yöneticiliğinden çekilmesine ilişkin şu satırları kaleme aldı:
"Bugün saat 19.30’da İngiliz futbolunun en büyük maçlarından biri oynanacak.
Bu maç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Batı’daki ilk bombası olacak.
Lider Manchester City takımının teknik direktörü Guardiola’nın bile “Bu yıl en iyi takım” dediği Chelsea bugünkü maça, 19 yıldan sonra yeni bir yönetimle çıkıyor.
2003 yılında Kulübü satın alan Rus işinsanı Roman Abramoviç, takımın yönetimini tamamen kulübe bağlı hayır kurumunun Mütevelli Heyetine devretti.
Böylece futbolun küresel temellerine ilk büyük nükleer silah atılmış oldu.
İngiltere’nin Brexit’le bilenen milliyetçi ruhu, Abramovic’i uzaklaştırarak, İngiltere’nin futbolunun finansmanını da öteki dünyadan kopardı.