12 yıl önce Putin ile görüşen Ertuğrul Özkök'ten dikkat çeken 'Abramoviç' yazısı

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında 2010 yılında Rusya Lideri Putin ile yaptığı görüşmedeki izlenimlerini anlattığı yazısında, Putin'in arkasında duran 35 oligarktan biri olan Rus Roman Abramoviç'in Chelsea yönetimini takımın mütevelli heyetine bırakmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.