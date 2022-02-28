Rusya, Ukrayna’nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi

Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Ukrayna’nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi.

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Ukraynalı yetkililer bu sitede öldürülen veya esir alınan Rus askerlerine dair fotoğrafları ve belgeleri yayınlıyordu.

Ukrayna bu internet sitesini, askerlerin Rusya’daki yakınlarının bu bilgilere erişebilmesi için kurduğunu açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Aretoviç siteyi “Rus analarına bir iyi niyet göstergesi olarak” kurduklarını söylemişti.

Rus yetkililer ise ilk defa Pazar günü çatışmalarda askerlerinin hayatını kaybettiğini kabul etti fakat herhangi bir sayı vermedi.

Ukrayna ise işgalin başından bu yana 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü söylüyor.

Bu sayılar bağımsız bir şekilde doğrulanmış değil.