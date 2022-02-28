Sadi Somuncuoğlu vefat etti! Cumhurbaşkanı adayı olunca yumruklanmıştı

Ülkücü kesimin efsane siyasetçilerinden Devlet eski Bakanı, Aksaray eski Milletvekili, Türk Ocakları eski Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu hayata gözlerini yumdu. Somuncuoğlu, Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayınca MHP Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından Meclis'te yumruklanmıştı.

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Devlet eski Bakanı, Niğde ve Aksaray eski milletvekili, Türk Ocakları eski Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Somuncuoğlu'nun, 2000 yılında Cumhurbaşkanı adayı olunca saldırıya uğraması siyaset tarihine geçmişti.

Sadi Somuncuoğlu kimdir eşi ve çocukları...

İlk ve ortaokulu Aksaray'da, lise ve yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı. 1965 yılında "Bab-ı Ali'de sabah" gazetesini çıkardı. Gençliğinde Türk Ocağı bünyesindeki faaliyetlere katıldı. Buradaki devrin ileri gelen Türkçülerin sohbetlerinde bulundu.

- Daha sonra gençlik döneminde feyzaldığı 1994-1995 Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı. 1967'de aktif siyasete atıldı. 1969 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildikten sonra, 12 Mart 1971 tarihine kadar kısa bir dönem dışında, MHP'li gençlerin eğitimi ve teşkilatlanması işlerini yürüttü.

- 1967-1969 döneminde Türkiye'deki bütün fakülte ve yüksek okullarda Alparslan Türkeş'in talimatı ile Ülkü Ocakları'nı kurdu. 1969 tarihinde, İbrahim Metin, Halil Özyıldız ile birlikte Devlet Dergi'sini çıkardı ve bu dergide birçok yazıları yayınlandı. 1970'te Ülkü Ocakları Birliğinin kuruluşunda görev aldı.

- 1977 yılında Niğde milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi listesinden Aksaray milletvekili seçildi. Daha sonra bu partiden ayrılarak MHP'ye girdi ve 1999 seçimlerinde de MHP milletvekili oldu.

Cemal Enginyurt, aday oldu diye Meclis'te yumdukladı

- 57. Koalisyon Hükûmeti döneminde Milliyetçi Hareket Partisinden Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu, genel başkanın aksi yöndeki kararına rağmen Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ve bu hareketi partide büyük tepki yarattı. O dönem MHP Milletvekili olan Cemal Enginyurt tarafından Meclis'e girişi sırasında kameralar önünde yumruklandı.

Bahçeli tarafından bakanlıktan azledildi

Bunun üzerine Somuncuoğlu 8 Mayıs 2000 tarihinde bakanlıktan azledildi. Aktif siyasetten çekildikten sonra kitap ve köşe yazılarına ağırlık veren Somuncuoğlu'nun halihazırda yayınlanmış 7 kitabı vardır. Yeniçağ Gazetesinin köşe yazarlığı yapan Somuncuoğlu Milli Düşünce Merkezinin genel başkanlığını yapmaktaydı.