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Ankara Ukrayna Büyükelçiliği'nde görevlileri şaşırtan bağış: İnanılmaz bir şey bu...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara Ukrayna Büyükelçiliği'nde görevlileri şaşırtan bağış: İnanılmaz bir şey bu...

Babasıyla beraber Ukrayna Büyükelçiliğine gelen minik, kumbarasında biriktirdiği tüm parayı Ukrayna’ya yardım için bağışladı.

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4 yaşındaki minik, oyuncak almak için biriktirdiği parayı, Ukrayna’ya yardım için bağışladı. Babasıyla beraber Ukrayna Büyükelçiliğine geldikten sonra para dolu kumbarasını görevlilere teslim etti ve “Savaşa çocuklar girmesin” dedi. Miniğin babası Ahmethan Akdeniz, “Ukrayna’daki vatandaşların bu savaş esnasında zulümlerini gördük. Elimizden geldiğince destek olmak için geldik. Farklı kanallardan da elimizden gelince yardımcı olmaya çalıştık. Çocuğum da haberlerde hastaneye düşen bombaları ve zarar gören çocukları gördü. Kumbarasında oyuncuk almak için biriktirdiği paraları getirdi. Biz de onu bir şekilde değerlendirmeyi düşündük. Dini bir gün bugün. Müslümanların mübarek bir günü. Herkes elinden geldiğince bu konularda destek olmalı. Rusya veya Ukrayna bizim için kesinlikle düşman değil. Aynı şey Rusya’nın başına gelse biz yine aynı şeyi yapardık. Çünkü biz savaşın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Gelen yardımlardan Svitlana Sobova ise “Güçlü durmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir şey bu kumbara. Tabii ki Ukrayna’da kullanılmaz şu an. Tabii ki biz bununla büyük ihtimalle gidip bir şey alacağız ama bu inanılmaz bir şey. Üç yaşında küçücük çocuk, maalesef ki 2022’de savaş nedir biliyor. Bu kötü bir şey. Diğer taraftan, Türkiye’de insanlar kendi çocuklarını bu şekilde yetiştiriyorlarsa demek ki dünya devam edecek. Umarım bu dünyada Ukrayna’da olacak” diye konuştu. Türk vatandaşlara teşekkür eden Sobova, “Umarım biter yakın zamanda. Umarım bu kardeşlik devam edecek. Bunu unutmayacağız. Umarım sizin çocuklar sadece gülecekler. Bu para sadece kendi şekerleri için, oyuncakları için kullanılacak en yakın zamanda. Genellikle buraya gelen, Ukraynalı kadınlar ve onların Türk eşleri. Mecbur yardım ediyoruz. Eşyaları paketliyoruz. Buraya gelmek isteyen daha çok insan var ama maalesef yer yok. Bugün biz geldik, yarın başkaları gelecek. Topluyoruz, çok eşya var. Sadece şimdi dualarımız, bu tır şoförünün güvenli bir şekilde Ukrayna’ya gitmesi ve eşyaları insanlara ulaştırması” açıklamasında bulundu.

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