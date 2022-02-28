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MEDYA

'Ukrayna'da durum çok kötü' dedi TV100 yayınında Rusya bombaladı: Türk öğrenci dehşeti yaşadı

Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Özgür, tv100 ekranlarında yayınlanan 'Kerem Kırçuval ile 10'dan 12'ye' programının canlı yayınına katıldı. Canlı yayın esnasında yaşadıklarını anlatırken Harkov'a bomba düştü. O anlarda gelen bomba sesleri ise yürekleri ağızlara getirdi.

Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Burak Özgür, yaşadıklarını anlatmak için tv100 canlı yayınına bağlandı. Canlı yayında yaptığı açıklamada kendilerinin kimsenin aramadığını ve durumlarının çok kötü olduğunu belirten Özgür, "Şu anda yoğun çatışma devam ediyor. Durum çok kötü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sesleniyorum; daha önce yapılmıştı Türk ordusuyla beraber Türk vatandaşları alınmıştı farklı bir ülkeden. Bizleri seviyorlarsa bizlerin buradan cenazemizi almak istemiyorlarsa..." dedi.

Özgür bu açıklamaları yaptığı sırada Harkov'daki bombardımana şahit oldu. Patlamanın şiddeti ile paniğe kapılan öğrenci, hızla koşmaya başladı. O dehşet anları canlı yayında saniye saniye kaydedildi.  Türk öğrenci dehşet anlarını anlattı. Burak Özgür, "3 günlük erzağımız kaldı. Durum çok kötü. Türk askeri ordu ile birlikte gelip bizi buradan alsın. Şu an bomba düştü. Kaçmak zorundayız."  diyerek panik anlarını anlattı. 

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