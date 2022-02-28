Ukrayna'dan kaçıp Romanya'ya sığınan Eurovision 2016 birincisi Jamala'nın 1944 şarkısı viral oldu

UKRAYNA'daki savaşta son durum ciddiyetini koruyor. Rusya saldırısının işgale dönüştüğü Ukrayna'da, Eurovision 2016 birincisi Kırım asıllı Ukrayna vatandaşı Jamala daha fazla dayanamadı ve çocuklarını alarak Romanya'ya sığındığını duyurdu.

UKRAYNA-RUSYA gerilimi yerini savaşa bıraktı, bölgeden gelen son haberlere göre savaşın 5. gününde bölgeden bombardıman ve çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Çok sayıda tahliyenin gerçekleştiği bölgenin sakinleri en yakın sınır ülkelere sığınmaya devam ediyor. Son olarak yabancı basına yansıyan haberlere göre 2016 Eurovision birincisi, Kırım asıllı Türk Jamala, dün gece sınırı geçerek dört uzun günün ardından Romanya'ya sığındı.

'Eurovision'u Türkçe 'Vatanıma doyamadım' parçasıyla kazanan Jamala savaştan Romanya'ya sığındı

Eurivison2016'daki Eurovision yarışmasında, kısmen Türkçe olarak hazırladığı '1944' (Yaşlığıma toyalmadım/ Men bu yerde yaşalmadım/Vatanıma doyamadım) şarkısıyla Kırım Tatarlarının tarihte uğradığı zulmü anlatan ve birinci olan Kırım Türkü Jamala, Ukrayna'yı çocuklarıyla terk etti, eşini ülke savunmasında geride bırakan şarkıcı sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla paylaşım yaptı.

Eurovision şarkısında Kırım Tatarlarının uğradığı zulmü anlatmıştı, gerçek oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından dünya basınında gündem olan Jamala'nın, 2016 yılında birincilik elde ettiği Eurovision'u Kırım Tatarlarının sınır dışı edilmesini konu alan "1944" adlı siyasi mesaj içeren şarkısı yeniden viral oldu.

1944 şarkısı yeniden viral oldu

2016'da Ukrayna'nın geçmişinden bahsettiği 1944 isimli şarkısıyla Eurovision'da birinci olan Jamala için, '2016'da geleceği okumuş' yorumları yapıldı.