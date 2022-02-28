Avrupalı gazetecilerin ırkçılık sözleri skandal! Avrupalı, sarışın mavi gözlüler öldürülüyor

Avrupa savaşın sadece kendilerinde görüldüğünde savaş sayıldığı "ırkçı" yüzünü yine gösterdi. Balkanlarda yapılan Müslüman katliamlarında sırtını dönen, Ortadoğu ve Asya'da yaptıkları işgal hareketlerini yok sayan Avrupa savaş Ukrayna'da görüldüğünde "Bunlar Avrupalı" diyerek kendi ırkçılıklarını gözler önüne serdi.

Avrupalı gazeteciler, canlı yayında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, sarf ettikleri cümleler dehşete düşürdü. Kadın muhabir, 'Şimdi başlarına düşünülemez bir şey geldi ve bu gelişmekte olan bir üçüncü dünya ulusu değil, burası Avrupa.' derken bir diğeri ise, 'Mavi gözlü, sarı saçlı Avrupalı insanlar öldürülüyor' diyerek Avrupa dışındaki kişileri ikinci sınıf gördüklerini açıkça belli ettiler.

Gazeteciler şu sözleri sosyal medyada şok etkisi yarattı:

“Benim için çok duygusal çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum”

"Burası Afganistan ve Irak gibi çatışma görülen yerler değil"

"Ukraynalıların başına tahmin edilemez bir şey geldi. Burası 3. dünya ülkesi değil. Burası Avrupa."

Bulgaristan Başbakanı da "Bunlar terörist değiller" demişti

Ukraynalı mültecilerin göç ettiği adreslerden biri olan Bulgaristan'dan ırkçılık kokan açıklamalar geldi. Suriyeli mültecilere Yunanistan gibi zulme varan yaklaşım sergileyen Bulgaristan'dan mülteci ayrımcılığı geldi.

Bulgaristan Başbakanı'na Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul etme olasılığı soruldu. Yaptığı açıklamasında Suriyeliler için "terörist" benzetmesinde bulundu.

Kiril Petkov yaptığı açıklamasında "Bunlar alıştığımız mülteciler değil. Bunlar Avrupalı insanlar, bu yüzden biz ve diğer tüm AB ülkeleri onları karşılamaya hazırız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar zeki insanlar, eğitimli insanlar. Bazıları BT uzmanları, yüksek nitelikli. Yani bu bizim kullandığımız mülteci dalgası değil, ne yapacağımızı bilmediğimiz, geçmişi belirsiz insanlar, belki teröristler... Yani Avrupa ülkelerinin hiçbiri gelmek üzere olan göçmen dalgasından korkmuyoruz" dedi.