NTV canlı yayınında Rusya bina bombaladı! Ukrayna'daki Türk öğrenci hayatının şokunu yaşadı: İşte o anlar...

Rus birliklerinin sabah saatlerinde girdiği Harkov’da mahsur kalan Türk öğrencilerden Sultan Dikeç, canlı yayında röportaj verirken patlama gerçekleşti. Dikeç, telaş içerisinde bölgeden uzaklaştı.

Ukrayna'daki Rus işgali birçok insanı sığınaklara hapis etmiş durumda. Bir yandan Ukrayna'dan sivil halkın tahliye işlemleri devam ederken, diğer yandan sığınaklarda birçok sivilin bekleyişi sürüyor. Harkov’da mahsur kalan Türk öğrencilerden biri olan Sultan Dikeç, NTV'nin özel haberinde canlı yayına bağlandı. Yaşadıklarını anlattığı sırada Dikeç'in bulunduğu bina bombalandı. Korku dolu anlar yaşayan Dikeç, hızla bölgeden uzaklaşırken yaşananlar ekranlara yansıdı.