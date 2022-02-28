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DÜNYA

Rus askerlerine öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı! Ukrayna bu görüntüyü konuşuyor

UKRAYNA’nın Vinnitsa kentinde bir vatandaş Rus askerlerine saksafonla Ukrayna Milli Marşı’nı çalarak tepki gösterdi.

Rusya tarafından ülkeleri işgal edilen Ukrayna vatandaşları, ellerindeki tüm imkanlarla Rus askerlerine karşı gelmeye ve tepkilerini göstermeye devam ediyor. Rus ordusuna en ilginç tepki ise Vinnitsa şehrinde yaşandı. Evinin balkonuna çıkan bir kişi, eline aldığı saksafonla Rus askerlerinin olduğu yöne doğru Ukrayna Milli Marşı'nı çalarak tepki gösterdi. Vatandaşın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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