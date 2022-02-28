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Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy'nin Ayı Paddington seslendirmesi ortaya çıktı

UKRAYNA'daki Rusya işgali karşısında orduyla beraber direnişini sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin animasyon serisi Ayı Paddington’da filme adını veren ana karakter oyuncak ayıyı seslendirdiği ortaya çıktı.

UKRAYNA'da Rusya'nın açtığı kanlı savaş ve işgalin 5. günü... Sosyal medyada ve dünya gündeminde geçen haftadan bu yana açıklamaları ve Rusya’ya karşı sergilediği tutumla övgü toplayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenskiy'nin komedyenlikten siyaset arenasına uzanan kariyeri ön plana çıkmaya başladı. Sosyal medyada Zelenskiy’nin 2014 yapımı Paddington filminin Ukrayna’da gösterime giren versiyonunda oyuncak ayı karakterini seslendirdiği iddiası ortaya atılmıştı. O video ortaya çıktı. 

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