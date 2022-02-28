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MEDYA

Kiev'de yaşayan Youtuber Hikmet Samet Alemdar'ın tercihi olay oldu Cüneyt Özdemir'e konuştu

Cüneyt Özdemir, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ayrılmayacağı kararını veren Türk vatandaşı Hikmet Samet Alemdar'ın açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ukrayna'da savaşın ortasında kalan Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı Youtuber Hikmet Samet Alemdar ile canlı bağlantıyla görüştü. 

Özdemir, Alemdar'ın açıklamalarını "Hikmet'in tercihi film olur' notuyla videoyla paylaştı.

Özdemir'in "Kız arkadaşın kaldı mı ailesiyle kalmayı mı tercih etti? Kedini alabildin mi?" sorusuna "Hayatım en zor şeklinde kararımı vermiş durumdayım. 'Gitmeyeceğim' dedim. Abim 'beni seni burada bırakamam' dedi." diye yanıt verdi.

Sosyal medyada "bu çocuk fenomen olmaya çalışıyor diye yorum yapıldığını belirten Alemdar, "Savaş var burada savaş. Bunu hiç kimse anlayamaz. Tek ricamız lütfen yalvarıyorum. Buradaki insanları eleştirmeyin" dedi.

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