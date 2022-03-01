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Ukrayna'dan dönen genç Çanakkale Boğazı'nda denize atladı! Acı haber geldi: Meğer 1 ay önce...

Ukrayna'da okuyan ve Çanakkale'ye ailesinin yanına gelen genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize atlayarak hayatını kaybetti.

Çanakkale'den Eceabat ilçesine gitmek üzere saat 17.00'da hareket eden feribota binen Mehmet Kutay Özcan (29) iddiaya göre, Eceabat açıklarında denize atladı. Olayı gören vatandaşların kaptana bilgi vermesi üzerine feribotun bulunduğu yere Sahil Güvenlik Botu çağırıldı. Suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Özcan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota çıkarıldı. Karaya götürülen Özcan, sahilde bekleyen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen Mehmet Kutay Özcan hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Özcan'ın denizden çıkarılma anı ise feribottaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Özcan'ın, yaklaşık 1 ay önce eğitim gördüğü Ukrayna'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

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