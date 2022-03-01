Çocuk pornolarını para karşılığı alıp satıyorlardı! Sapıklar yakalandı: Kod adı bakın neymiş

İnternet bağlantılı bir haberleşme uygulaması üzerinden kurdukları grupta çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşıp bunları para karşılığı alıp-satan 5 şüpheli, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetten alınan bilgilere göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanarak çalışma başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal paylaşım uygulamasında, ‘çocuk pornosu’ isimli grup kurulduğunu tespit etti. Siber Polisi, grupla ilgili geniş çaplı inceleme yaparak, “çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen görüntülerin” paylaşıldığını ve söz konusu görüntülerin para karşılığı satıldığını belirledi.



Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çocuklara ait görüntülerin “CEYDA” kod adlı Y.D.’nin sosyal paylaşım uygulamasında kurulan gruptan bu görüntüleri kullanıcılara para karşılığında sattığı ortaya çıkarıldı. Polis, “CEYDA” kod adlı Y.D.’nin İstanbul’da ikamet ettiğini belirledi. Şüphelinin para trafiğini ve banka hesap hareketlerini mercek altına alan polis, yapılan incelemelerde söz konusu görüntüleri Y.D.’den satın alan 4 şüpheli daha tespit etti.



Kod adı "Ceyda"

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul’da Sultangazi ve Arnavutköy ilçeleri ile Konya, Kahramanmaraş ve Kars’ta toplam 5 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda “CEYDA” kod adlı Y.D. isimli erkek şüphelinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyon genişleyebilir

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flash bellek, 2 hard disk ve 2 dizüstü bilgisayar olmak üzere toplam 18 farklı dijital materyal ele geçirildi. Yakalan 5 şüpheli ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ele geçirilen dijitaller incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine gönderildi. Dijital materyallerden çıkacak yeni deliler ışığında operasyonun genişleyebileceği ifade ediliyor.