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Vladimir Putin'in annesi kimdir? Putin'in babası belirsiz annesiyle konuşan öldürülüyor

TGRT Haber ekranlarında Vladimir Putin'in gizli mazisine dair 2 hikaye dile getirildi. İddialardan biri Hillary Clinton tarafından aktarılmıştı. Vladimir Putin'in annesi Vera'ya dair bir diğer hikaye ise akıllara zarar.

RUSYA devlet başkanı Vladimir Putin’in resmi kaynaklarda yer alan biyografisinde Putin’in annesinin adının Maria Shelomova (Maria Ivanovna Putina) olduğu belirtilmiş. Maria Shelomova’dan bahsedilen paragrafın altında kendisinin bir fotoğrafı da yer alıyor. Putin’in annesi 1911 yılında doğmuş ve 1998 yılında St. Petersburg’da 87 yaşında hayatını kaybetmiş. 

Putin'in anne ve babasına dair resmi olarak anlatılan bu mazinin yalan olduğu söyleniyor. Vladimir Putin'in gerçek annesinin isminin Vera Putina olduğu ve Gürcistan Tiflis'teki Metehi isimli köyde yaşadığı öne sürülüyor. Hollandalı bir yönetmen de Vera Putina ile görüşüp belgeselini çekmiş.

TGRT Haber'de Yasemin Bozkur, Putin'in gerçek annesine dair anlatılan hikayeyi dile getirdi. Dediğine göre Vera Putina ile ilgili haber yapan bir gazeteci uçak kazasıyla öldürüldü. 

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Vladimir Putin'in annesi kimdir? Gerçek annesi Vera Putina ile konuşan ölüyor
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