Vladimir Putin'in annesi kimdir? Gerçek annesi Vera Putina ile konuşan ölüyor
RUSYA Lideri Vladimir Putin'in bir resmi bir de gayri resmi annesi var. Resmi annesi Kremlin tarafından Maria Shelomova olarak tanıtılıyor. Ama Putin'in gerçek annesinin Gürcistanlı ve isminin de Vera Putina olduğu söyleniyor.İddiaya göre annesiyle konuşan da öldürülüyor.
Rusya lideri Vladimir Putin'in biri resmi biri de gayri resmi iki farklı yaşam hikayesi var. Resmi hikayede annesi ve babası evlilik yapmış ve Vladimir Putin dünyaya gelmiş görünüyor. Ancak hem Rus medyası hem de batı medyası tarafından bu resmi yaşam öyküsü itibar görmüyor. Zira Vladimir Putin'in gerçek annesinin bir Gürcü olduğu, hala hayatta bulunduğuna dair hayli sağlam bilgi ve deliller var. Putin'in bu mazisini gizlemesinin sebebi ise gayri meşru olarak dünyaya gelmiş olması deniliyor. İşte Vladimir Putin'in gizemli geçmişi:
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in resmi kaynaklarda yer alan biyografisinde Putin’in annesinin adının Maria Shelomova (Maria Ivanovna Putina) olduğu belirtilmiş. Yukardaki fotoğraf da Putin'in annesi denilen Maria Shelomova'ya ait. Putin’in annesi 1911 yılında doğmuş ve 1998 yılında St. Petersburg’da 87 yaşında hayatını kaybetmiş.
Kremlin resmi sitesinde Vladimir Putin ile annesi Maria Shelomova’nın 1958 yılında, Putin 6 yaşındayken, çekilen bir fotoğrafı da yer alıyor. (Yukardaki fotoğraf) Fotoğraf, Vladimir Putin’in kişisel arşivinden alınmış. Ancak iddia o ki bu kadın Putin'in gerçek annesi değil. Putin'in gerçek annesi hayatta ve Gürcistan'da yaşıyor.
Putin'in gerçek annesi Vera Putina kimdir?
Putin'in gerçek annesi bu fotoğrafta yer alan kadın. İsmi Vera Putina. Vera Putina, Gürcistan’ın başkenti olan Tiflis’teki Metehi isimli köyde yaşıyor. Kendisiyle yapılan röportajlarda 6 Eylül 1926'da Ural Dağları'nın eteklerinde küçük bir Rus kasabası olan Ochyor yakınlarındaki bir köyde doğduğunu söyleyen Vera Putina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisinin kayıp oğlu olduğunu çeşitli kaynaklarda iddia etmiş.