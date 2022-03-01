Vladimir Putin'in annesi kimdir? Gerçek annesi Vera Putina ile konuşan ölüyor

Rusya lideri Vladimir Putin'in biri resmi biri de gayri resmi iki farklı yaşam hikayesi var. Resmi hikayede annesi ve babası evlilik yapmış ve Vladimir Putin dünyaya gelmiş görünüyor. Ancak hem Rus medyası hem de batı medyası tarafından bu resmi yaşam öyküsü itibar görmüyor. Zira Vladimir Putin'in gerçek annesinin bir Gürcü olduğu, hala hayatta bulunduğuna dair hayli sağlam bilgi ve deliller var. Putin'in bu mazisini gizlemesinin sebebi ise gayri meşru olarak dünyaya gelmiş olması deniliyor. İşte Vladimir Putin'in gizemli geçmişi: