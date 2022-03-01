NBA'in üçlük rekortmeni Stephen Curry'den çılgın şut denemesi

NBA tarihinin 3 sayılık basket rekorunu kıran Stephen Curry'ın antremanındaki ilginç şut denemeleri videosu beğeni topladı.

Golden States forması giyen ve aralık ayında üçlük sayısını 2977'ye yükselterek NBA tarihinin en çok üçlük atan oyuncusu olan 33 yaşındaki Stephen Curry dur durak bilmiyor.

Antremanlarda bile farklı şeyler deneyen Curry, başarısını buralarda da gösteriyor. İkilik ve üçlük denemelerini yakından uzağa uzaktan yakına gelerek yapan Curry, tekini bile kaçırmadığı video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.