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DÜNYA

Ukrayna'nın Harkov Belediye binasında bomba böyle patladı! Tüm şehir sarsıldı

Rusya - Ukrayna savaşı 6. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus saldırıları sırasında Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşanan bir patlama kameralara saniye saniye böyle yansıdı. Harkov Belediye Binası, Rus güçlerince vuruldu.

Ukrayna savaşı 6'ncı gününde. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken Harkiv'deki Rus roket saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Roket kamu binalarının bulunduğu yere isabet etti. Görüntülerde füzenin isabet ettiği binanın hasar aldığı, iki aracın ise şans eseri kurtulduğu görülüyor.

Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kente düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ölenler arasında 3 de çocuk bulunuyor. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı da Ukrayna'nın Harkiv şehrine bir saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Harkov'da anaokulu vurulmuştu
Danışman, kent merkezinin hedef alındığını ve roket saldırısının düzenlendiğinin altını çizdi. Kentte bir ana okulu da Rus bombalarının hedefi olmuştu. Bu saldırı sonrası Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesi (UCM) savcısı, Ukrayna'da olası savaş suçları veya insanlığa karşı suçlar hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

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