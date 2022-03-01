Putin'in gizli servetini elinde tutan 'gizli cüzdan' kim? Putin'in kızının vaftiz babası Sergei Roldugin'e yaptırım
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 147 milyar sterlin olduğu iddia edilen gizli servetini elinde tutan çok yakın arkadaşı ve kızının vaftiz babası olan Rus oligark Sergei Roldugin AB'nin yaptırım listesine alındı.
Ukrayna'nın işgali 6. gününde de tüm hızıyla sürerken, Rus ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek, Rus bireyleri, kurumları ve şirketleri kapsayan ciddi mali yaptırımlar da Rus ekonomisini ve Putin'in yakın çevresini çökertmek üzere. Yaptırım listesindeki isimlerin özellikle Putin'in arkadaş çevresinde olması dikkatleri çekiyor. En dikkat çekeni ise Putin'in gizli servetini sakladığı iddia edilen Rus oligark Sergei Roldugin oldu.
26 Rus iş insanı daha yaptırım listesine girdi
Avrupa Birliği şimdiye kadar Rusya'daki 680 kişinin ve 53 şirketin AB'deki varlıklarını dondurdu ve seyahat yasağı uyguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızının vaftiz babası Rus oligark Sergei Roldugin'in de dahil olduğu 26 Rus iş insanının daha yaptırım listesine alındığı belirtildi.
En az 5 offshore şirketi var
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan yasal metinde “Roldugin, Vladimir Putin’le yakın ilişkileri olan bir iş adamı. O, Putin’in finansal ağının bir parçası. En az beş Offshore şirketi var ve varlıklarını ‘Putin’in cüzdanı’ olarak bilinen Bank Rossiya’da tutuyor." ifadeleri yer aldı.