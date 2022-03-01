Putin'in gizli servetini elinde tutan 'gizli cüzdan' kim? Putin'in kızının vaftiz babası Sergei Roldugin'e yaptırım

Ukrayna'nın işgali 6. gününde de tüm hızıyla sürerken, Rus ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek, Rus bireyleri, kurumları ve şirketleri kapsayan ciddi mali yaptırımlar da Rus ekonomisini ve Putin'in yakın çevresini çökertmek üzere. Yaptırım listesindeki isimlerin özellikle Putin'in arkadaş çevresinde olması dikkatleri çekiyor. En dikkat çekeni ise Putin'in gizli servetini sakladığı iddia edilen Rus oligark Sergei Roldugin oldu.