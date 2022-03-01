İlginç Rusya protestosu! Votkaları döküp şişeleri kırdılar: Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Rusya'nın Ukrayna'ya istila etme girişimine kızan ABD'liler, Rus votkalarına savaş açtı.

Oregon eyaletinde bar sahibi olan Bill McCormick, Rusya'yı protesto amacıyla iki gün önce yere votka döktü. Kansas'taki bir tekel bayii, 100'den fazla votka şişesini raflardan kaldırdı. Şişelerden bazıları yere boşaltıldı. Dükkanın sahiplerinden Jamie Stratton, "Sanırım bizim yaptırımız da bu. Bu hamle küçük olabilir ama her küçük şey bir fark yaratır" diye konuştu.



Las Vegas'taki Evel Pie adlı pizzacı, Rus votkalarını Ukrayna votkalarıyla değiştirdiğini dün duyurdu. Dükkan sahipleri Rus votkalarını yere döktü. Kansas ve Michigan'da bazı dükkanlar da raflara Rus votkası yerine Ukrayna votkası koydu. ABD’de siyasetçiler de Rus votkalarına karşı hamleler yaptı.







Dükkanlardan kaldırıldı

New Hampshire eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Chris Sununu, Rus yapımı alkollü içkilerin "bir sonraki duyuruya kadar" dükkanlardan kaldırıldığını dün açıkladı. Ohio valiliği yapan Cumhuriyetçi Mike DeWine, bir Rus markasına ait ürünlerin alım ve satışlarının durdurulduğunu bildirdi.



"Boş şişeleri molotofkokteyli olarak kullanılması için cephane ve füzelerle Ukrayna'ya gönderin"

Virginia Senatosu'nun Demokrat üyesi L. Louise Lucas, votka başta olmak üzere bütün Rus ürünlerinin eyalete bağlı dükkanlardan kaldırılmasını istedi. Cumhuriyetçi Arkansas senatörü Tom Cotton, "Bütün Rus votkalarını dökün. Boş şişeleri molotofkokteyli olarak kullanılması için cephane ve füzelerle Ukrayna'ya gönderin" diye yazdı.



Votka ithalatının sadece yüzde 1,2'si Rusya'dan yapıldı

Ülkedeki votkaların çok azı Rusya'dan geliyor. Verilere göre geçen yılın ilk yarısında, votka ithalatının sadece yüzde 1,2'si Rusya'dan yapıldı. Öte yandan ABD bu konuda yalnız değil. Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'da İçki Kontrol Kurulu, Rusya'da üretilen ürünlerin hepsinin dükkanlardan kaldırılacağını cuma duyurdu. Manitoba ve Newfoundland eyaletlerinde de benzer adımlar atıldı.