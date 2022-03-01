Harkov'da Türk vatandaşının evi böyle tarandı görüntüler dehşete düşürdü
Rus ordusunun Harkov'u ele geçirme çabaları sürerken sosyal medyadaki bir video dehşete düşürdü. Görüntülerde bir Türk vatandaşının kaldığı evin tarandığı yer alıyor.
Rusya-Ukrayna savaşında 6. güne girildi. Müzakere görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmazken, çatışmalar şiddetlendi.
Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov'da Rus ordusu ile Ukrayna güçleri arasındaki yoğun çatışmalar devam ederken sosyal medyaya düşen görüntüler korkuttu.
Türk vatandaşının evinin tarandığı görülürken videoyu çeken kişi, delik deşik olan evini ve sokağın halini anlatıyor.