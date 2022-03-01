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FETÖ lideri Fetullah Gülen hastalığını söyledi: Küçük bir eforu taşıyamayacak kadar...

Geçtiğimiz aylarda zehirlendi haberleri yayılan FETÖ örgütü lideri Fethullah Gülen'in son videosunda " “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” dedi. 

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen, son yayınlanan videosunda hastalığını açıkladı. Fetullah Gülen, “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” dedi. Gülen’in 16 Kasım 2021 gecesi zehirlendiği haberleri yayılmıştı.

Gülen’in son videosu Youtube’da dün yayınlandı. Fetullah Gülen, yayında hastalığını anlattı. Gülen, “Ben çok fazla değil ama biraz rahatsızım yani… Çok düşük bir eforu taşıyamayacak kadar, öyle bir şey var” dedi. 

Zehirlendiği haberleri yayılmıştı
Geçtiğimiz aylarda FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "zehirlendiği ve öldüğü" haberleri yayılmıştı. Panik halindeki örgütü yatıştırmak için günler sonra Fethullah Gülen'in bir videosu yayınlanmıştı. Örgüte 'Fethullah ölmedi yaşıyor' ispatı için çekilen videoda Fethullah Gülen'in konuşmakta zorlandığı ve dilinin dönmediği görülüyor.

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