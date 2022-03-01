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Kemal Kılıçdaroğlu'da 28 Şubat mağduruymuş!

28 Şubat… 25 yıl önce, o dönemde SSK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu da mağduriyet yaşamış… Mahkeme mahkeme hakkını aramış… 

Kemal Bey’in 1998 yılında mağdur ettiği baş örtülü kardeşlerimiz… Hayır hayır bu kızcağızı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur etmedi. Bu kızcağızları ikna odalarına alan da Kılıçdaroğlu değildi. Deniz Baykal’ın milletvekili yaptığı Nur Sertel’di ikna odalarını kuran…

Zaten Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde siyasetçi değil, bir bürokrattı. SSK Genel Müdürlüğü’nün başındaydı. Müdür Kılıçdaroğlu döneminde SSK’nın başı örtülü avukatları Öznur Toptaş, Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay ve Zübeyde Boncukoğlu soruşturmaya tabi tutuluyorlar… Neden biliyor musunuz? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel müdürü olduğu SSK’nın avukatları olarak duruşmaya başörtülü girmişler…

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