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Canan Kaftancıoğlu'nun Erbakan yüzsüzlüğü!

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla Saadet Partisi tarafından "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı" düzenlendi.

25 yıl önce bu ülkenin seçilmiş Başbakanı Necmettin Erbakan’ın mezarını kazanlar, onu başbakanlık koltuğundan indirenler, 25 yıl sonra bir araya gelmiş, anma törenleri düzenliyor.  Erbakan’ın ne büyük devlet adamı, ne büyük siyasetçi olduğundan dem vuruyorlar utanmadan, haya etmeden…  CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bunlardan sadece biriydi. O da İstanbul’daki anma töreninde hazır kıta bulunmuştu.  Oysa o Canan Kaftancıoğlu, vakti zamanında bugün andığı, hürmet ettiği, siyasi deha dediği Erbakan için şu twiti atmıştı: “Erbakan 95 yılı üniversite mezuniyet törenimize katılmıştı yeğeninin diplomasını vermek üzere.

Çoğumuz ıslıklamıştık. Bugün de aynı şeyi yaparım gibi…” Canan Kaftancıoğlu bugün ölmüş Erbakan’ın arkasından saygı duruşununda bulunuyor, ıslıklamıyor. Tam da Uğur Arıkan isimli kardeşimizin dediği gibi… Canan Kaftancıoğlu o toplantıda gözyaşına hakim olamayıp Tekbirrrr nidalarıyla salonu ayağa kaldıracaktı neredeyse… Dünya tarihinde böylesi bir yüzsüzsük görüldü mü acaba? Yıllar önce ıslıkladığın Necmettin Erbakan’ın sevenlerinden oy tırtıklamak için işte böyle boy göstereceksin. O anda ne düşünüyordu acaba, aklından neler geçiyordu? Bilemem, ama bildiğim bir şey var ki bu yapılan düpedüz takiyedir. Hem de takıyenin daniskası… Bunu ben söylemiyorum ha… Bunu Erbakan’ın anma gecesinde Tekbirrrr nidaları atmak üzere olan Canan Kaftancıoğlu söylüyor… CHP’nin takiyye yaptığını söylüyor.

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