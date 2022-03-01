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Tansu Çiller Ali Babacan'ı katlar!

Tansu Çiller’in siyasete dönmesine karşı canı sıkılanlar var…

Tansu Çiller’in eski defterleri karıştıranlar var… Bak Tansu Çiller böyleydi diyenler de var… 90’lı yılların faili meçhul cinayetleri hatırlatanlar da var… Ama Tansu Çiller’in terörün çanına nasıl ot tıkadığını ısrarla görmezden geliyorlar… Tansu Çiller’in karşılığı var kardeşim… Yarın dönsün, hatalarından da arınan Tansu Çiller bu ülkede iş yapar.

Merkez sağda iş yapar… Ali Babacan’ı katlar, Ahmet Davutoğlu’nu da katlar, Saadet Partisi’ni de katlar… İktidar olamaz ama belli bir yerde olur… Cumhur İttifakı’nın çok önemli bir bileşeni olur… Çiller’e Erdoğan’ın parti kurdurduğunu iddia edenlere “de get lan” demekten başka söyleyecek sözüm yok…

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