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TV8 2. Sayfa'da 'Hadi Yine İyisin Tayfun Duygulu'dan 'Kerim Tekin için 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısı itirafı

TV8 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan 'Hadi Yine İyisin' Tayfun Duygulu, 1998 yılında trafik kazasıyla vefat eden Kerim Tekin'in trafik kazası geçireceğini hayattayken hissettiğini, 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısını verdiği için annesinin kendisine sitem ettiğini itiraf etti.

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan, 90'lı yılların 'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla patlama yapan popçusu Tayfun Duygulu, 1998'de Afyon Sandıklı yolunda kaza geçirerek genç yaşta vefat eden Kerim Tekin ile ilgili ilk kez anlattığı gerçek ile magazin gündemini salladı. Kerim Tekin'i ünlü eden şarkı olan 'Kar Beyazdır Ölüm' şarkısının bestecisi ve söz yazarı olan Tayfun Duygulu, Kerim Tekin'in hayatta olduğu dönemde trafik kazada öleceğini hissettiğini ve öldükten sonra müzik piyasasında patlama yapacağını söylediğini ileri sürdü. 

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