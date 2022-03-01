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DÜNYA

İsrail polisi, Filistinli genç kıza kameralar önünde işkence etti! Cenin'de 2 Filistinli öldürüldü

İşgal altındaki Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud’da İsra ve Miraç anma etkinliğine katılan Filistinlilere, İsrail polisi müdahale etti. Kudüs’te, Filistinli kız İsrail polisi tarafından acımazsızca darbedildi.İsrail askerleri gece de 2 Filistinli genci vurarak katletti.

İşgal altındaki Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud’da İsra ve Miraç anma etkinliğine katılan Filistinlilere, İsrail polisi müdahale etti. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre 3 İsrail polisi, Filistinli bir kıza vahşice saldırdı. İşgalci askerlerin kızın hareketlerini kısıtlayarak yüzüne birkaç kez tokat attığını belirten tanıklar, polislerin daha sonra kızı bilinmeyen bir yere götürdüklerini aktardı.

Filistin Kızılayı yaşanan arbedede, aralarında 6 aylık bir bebeğin ve engelli bir çocuğun da bulunduğu 31 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. İsrail polisinden yapılan açıklamada ise, çıkan olaylarda 4 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Çatışmalarda 20 Filistinli tutuklandı.

Cenin kentindeki protestolarda 2 ölü 3 yaralı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında gerginlik yaşandı. Askerler, Filistinli İmad Ebu el-Hica'yı, evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çıkan olaylar sırasında İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde yaşamını yitirenlerin, Abdullah el-Hasri (22) ile Şadi Necm (18) olduğu ifade edildi.

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