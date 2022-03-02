Canlı yayını siren sesleri böldü! CNN Türk stüdyosu buz kesti: Tüyleri ürperten ürkütücü bir ses

CNN Türk canlı yayın sırasında Kiev'deki muhabirle gerçekleştirilen bağlantıda bir anda siren seslerinin gelmesi yayında nefeslerin kesilmesine neden olurken, stüdyo bir anda sessizliğe gömüldü.

CNN Türk’te yayınlanan Başak Şengül’ün sunumuyla ekranlara gelen Akıl Çemberi programında Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik olarak bölgeden yayın yapıldığı sırada Kiev’de yankılanan siren sesleri duyuldu. Mete Yarar’ın Rusya’nın saldırı planını harita üzerinde anlattığı anlarda muhabir Mücahit Topçu da Kiev’den programa canlı bağlantıda katıldı. Canlı yayında bir anda siren seslerinin gelmesi üzerine nefesler kesildi.



Kiev’deki durumu bildirmek için canlı yayına katılan muhabirin güvenliğini düşünen stüdyo konuları, “Başlığını giy, biz senden daha fazla rahatsızız” diyerek uyarılarda bulundu. Siren seslerinin bütün stüdyoda yankılanması üzerine programın sunucusu ve konuklarından “Tüyleri ürperten ürkütücü bir ses...” yorumu geldi.