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DÜNYA

Twerk yapmak isterken sonu kötü bitti! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Pencere kenarında dans eden bir kadının aşağı düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında girdi.

Sosyal medyaya düşen bir görüntü, izleyenler tarafından çokça paylaşıldı. Açık olan pencerenin kenarında twerk yapan bir kadın, dengesini kaybetmesinin ardından aşağı düştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Kadının sağlık durumunun merak edilmesi üzerine, kadının yakınlarına ulaşan bazı sosyal medya kullanıcıları, hafif yaralanan kadının durumunun iyi olduğunu belirtti. Öte yandan söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. Bazıları kadının alkolün etkisinde olduğunu belirtirken, bazıları da kendisinde olduğunu öne sürdü.

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