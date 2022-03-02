Yakalanan Rus askeri Ukraynalı siviller doyurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal girişiminde bölgeden insanı duygulandıran görüntüler de geliyor. Savaşmak için başka bir ülkeye giden Rus askeri savaştığı ülke olan Ukrayna'nın vatandaşları tarafından doyuruldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal girişiminde bölgeden acı görüntülerin yanı sıra duygulandıran manzaralar da ortaya çıkıyor.
Yakalanan genç Rus askeri, yerel halk tarafından karnı doyurulduğu sırada annesiyle konuştu ve gözyaşlarını tutamadı.