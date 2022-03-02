BIST 1.986
DOLAR 14,13
EURO 15,69
ALTIN 873,72
DÜNYA

Yakalanan Rus askeri Ukraynalı siviller doyurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal girişiminde bölgeden insanı duygulandıran görüntüler de geliyor. Savaşmak için başka bir ülkeye giden Rus askeri savaştığı ülke olan Ukrayna'nın vatandaşları tarafından doyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal girişiminde bölgeden acı görüntülerin yanı sıra duygulandıran manzaralar da ortaya çıkıyor. 

Yakalanan genç Rus askeri, yerel halk tarafından karnı doyurulduğu sırada annesiyle konuştu ve gözyaşlarını tutamadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kurtlar Vadisi kahvehane sahnesi Ukrayna'da gerçek oldu! Rusların kaçışı Twitter'ı yıktı geçti
Kurtlar Vadisi kahvehane sahnesi Ukrayna'da gerçek oldu! Rusların kaçışı Twitter'ı yıktı geçti
Rusya Ukrayna savaşının suçlusu da Tayyip Erdoğan'mış!
Rusya Ukrayna savaşının suçlusu da Tayyip Erdoğan'mış!
Meral Akşener'in şaşırtan Akdeniz iddiası Melih Gökçek 'ne oldu bu kadıncağıza' diyerek paylaştı
Meral Akşener'in şaşırtan Akdeniz iddiası Melih Gökçek 'ne oldu bu kadıncağıza' diyerek paylaştı
Kiev’den dumanlar yükseliyor! Yerleşim yerleri harabeye döndü korkunç görüntüler
Kiev’den dumanlar yükseliyor! Yerleşim yerleri harabeye döndü korkunç görüntüler
Twerk yapmak isterken sonu kötü bitti! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Twerk yapmak isterken sonu kötü bitti! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Canlı yayını siren sesleri böldü! CNN Türk stüdyosu buz kesti: Tüyleri ürperten ürkütücü bir ses
Canlı yayını siren sesleri böldü! CNN Türk stüdyosu buz kesti: Tüyleri ürperten ürkütücü bir ses
Görüntüler çok korkunç! 10 kişi hayatını kaybetti
Görüntüler çok korkunç! 10 kişi hayatını kaybetti
Doğu Perinçek Russia Today yayınına çıktı! Açıklamalarıyla yine şaşırtmadı
Doğu Perinçek Russia Today yayınına çıktı! Açıklamalarıyla yine şaşırtmadı
Ukrayna halkı Rus tanklarını elleriyle durdurdu! Ruslar üniversiteyi vurdu
Ukrayna halkı Rus tanklarını elleriyle durdurdu! Ruslar üniversiteyi vurdu
Kurtlar Vadisi Simpsonlar'a rakip oldu! Koronavirüs sahnesi izleyenleri şaşkına çevirdi: Hiçbir şey olmazsa...
Kurtlar Vadisi Simpsonlar'a rakip oldu! Koronavirüs sahnesi izleyenleri şaşkına çevirdi: Hiçbir şey olmazsa...