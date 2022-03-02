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DÜNYA

Kurtlar Vadisi kahvehane sahnesi Ukrayna'da gerçek oldu! Rusların kaçışı Twitter'ı yıktı geçti

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde, Polat Alemdar'ın kahvehane baskını sahnesi Ukrayna'da gerçek oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi. Ukrayna ordusu ve halkı direnişi sürdürürken, Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun işgal ettiği Konotop şehrinde, şehrin teslimi için müzakereye gelen askerlere halk yoğun bir tepki gösterdi. 

Rus askerlerinin halkın tepkisinden kaçış şekli ise dikkat çekti. İşgalci Rus askerlerinin kaçışı, Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi akıllara getirdi. Rus askerlerinin, Kurtlar Vadisi'nin 43. bölümünde Polat Alemdar karakterinin Cerrahpaşa'daki el bombalı kahvehane baskınındaki gibi kaçtığı görüldü.

Putin sahnesi gündem olmuştu
Kurtlar Vadisi dizisinde Mehmet Karahanlı karakterini canlandıran Zafer Ergin "Bu Putin'e biz deli diyoruz ama onlar büyük adam, dahi insan dedikleri deli Petro'ya benzetiyorlar" repliği geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuştu Sosyal medya kullanıcıları videoyla ilgili "Simpsonlar bak işine kardesim", "daha bugün izledim bu bölümü baya baya iyi işlenişler bugünleri burada tombalacının kahpeliğini konuşuyorlardı 36 falan olmalı", "Kurtlar Vadisi yalnızca bir dizi değildir." yorumlarını yapmıştı.

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