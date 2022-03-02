BIST 1.983
DOLAR 14,07
EURO 15,63
ALTIN 871,22
İNTERNETHABER TV

Rusya Ukrayna savaşının suçlusu da Tayyip Erdoğan'mış!

Rusya Ukrayna’ya saldırınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı suçluyor…

Böyle bir dönemde bu siyaset yapılmaz. Kim yapıyor bunu?.. CHP’nin ‘çok özel’ bir isminden Özgür Özel’den bahsediyorum… Neymiş efendim, ABD başta diğer ülkeler savaş olacağı istihbaratını alıp vatandaşlarını Ukrayna’dan çıkarmış da Türkiye istihbaratı ne yapıyormuş? Türkler niye tahliye edilmemiş… Kurban olduğum Allah da denk getirdi, o ekranda iken aynı kanalda bir Türk vatandaşı, “Devletimiz bize sahip çıkıyor” dedi.

“Savaş başlamadan 10 gün önce buradaki 15 bin kişiye mesaj da atıldı, başka yolla da uyarılar yapıldı ‘Çıkmak istiyorsanız çıkın tehdit var’ diye.. Kadri Gürsel de çıktı, “Ukrayna Rus savaşından nasıl çıkılacağını anlattı… “Türkiye’nin bu yeni savaşa ve başlayacak soğuk savaşa karşı yapabileceği en stratejik şey iktidar değişikliği” dedi… Allah bunlara akıl fikir versin…

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kongrede Joe Biden konuşurken Nancy Pelosi'den tuhaf hareketler
Kongrede Joe Biden konuşurken Nancy Pelosi'den tuhaf hareketler
Meral Akşener'in şaşırtan Akdeniz iddiası Melih Gökçek 'ne oldu bu kadıncağıza' diyerek paylaştı
Meral Akşener'in şaşırtan Akdeniz iddiası Melih Gökçek 'ne oldu bu kadıncağıza' diyerek paylaştı
Cübbeli Ahmet 'taş yağacak' dedi tarih verdi belalar yağacak
Cübbeli Ahmet 'taş yağacak' dedi tarih verdi belalar yağacak
Twerk yapmak isterken sonu kötü bitti! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Twerk yapmak isterken sonu kötü bitti! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Görüntüler çok korkunç! 10 kişi hayatını kaybetti
Görüntüler çok korkunç! 10 kişi hayatını kaybetti
Doğu Perinçek Russia Today yayınına çıktı! Açıklamalarıyla yine şaşırtmadı
Doğu Perinçek Russia Today yayınına çıktı! Açıklamalarıyla yine şaşırtmadı
Ukrayna halkı Rus tanklarını elleriyle durdurdu! Ruslar üniversiteyi vurdu
Ukrayna halkı Rus tanklarını elleriyle durdurdu! Ruslar üniversiteyi vurdu
Kurtlar Vadisi Simpsonlar'a rakip oldu! Koronavirüs sahnesi izleyenleri şaşkına çevirdi: Hiçbir şey olmazsa...
Kurtlar Vadisi Simpsonlar'a rakip oldu! Koronavirüs sahnesi izleyenleri şaşkına çevirdi: Hiçbir şey olmazsa...
Meral Akşener: Türkiye adım atamayacak kadar Rusya'ya bağımlıdır
Meral Akşener: Türkiye adım atamayacak kadar Rusya'ya bağımlıdır
Ukrayna füzelerle saldırdı markettekiler böyle yakalandı o anlar kamerada
Ukrayna füzelerle saldırdı markettekiler böyle yakalandı o anlar kamerada