Rusya Ukrayna savaşının suçlusu da Tayyip Erdoğan'mış!

Rusya Ukrayna’ya saldırınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı suçluyor…

Böyle bir dönemde bu siyaset yapılmaz. Kim yapıyor bunu?.. CHP’nin ‘çok özel’ bir isminden Özgür Özel’den bahsediyorum… Neymiş efendim, ABD başta diğer ülkeler savaş olacağı istihbaratını alıp vatandaşlarını Ukrayna’dan çıkarmış da Türkiye istihbaratı ne yapıyormuş? Türkler niye tahliye edilmemiş… Kurban olduğum Allah da denk getirdi, o ekranda iken aynı kanalda bir Türk vatandaşı, “Devletimiz bize sahip çıkıyor” dedi.

“Savaş başlamadan 10 gün önce buradaki 15 bin kişiye mesaj da atıldı, başka yolla da uyarılar yapıldı ‘Çıkmak istiyorsanız çıkın tehdit var’ diye.. Kadri Gürsel de çıktı, “Ukrayna Rus savaşından nasıl çıkılacağını anlattı… “Türkiye’nin bu yeni savaşa ve başlayacak soğuk savaşa karşı yapabileceği en stratejik şey iktidar değişikliği” dedi… Allah bunlara akıl fikir versin…