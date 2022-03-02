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DÜNYA

Kongrede Joe Biden konuşurken Nancy Pelosi'den tuhaf hareketler

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Birliğin Durumu” konuşmasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tavırları sosyal medyada da olay oldu

ABD Başkanı Joe Biden’ın, dünyanın bir numaralı gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna işgal girişimin ardından ilk kez 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı.

Başkan Biden'ın konuşması esnasında sadece Rus lider Vladimir Putin’e yöneltilen sert sözler değil, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tavırları da dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde Biden, Amerikan askerlerinin savaş alanlarında karşılaştıkları tehlikeli durumdan bahsederken, Nancy Pelosi’nin tuhaf bir şekilde ellerini yumruk yapıp ovuşturarak ayağa kalktığı ve alkış tuttuğu görülüyor.

Birliğin Durumu konuşması esnasında kürsünün arkasında duran Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Nancy Pelosi’nin, birçok kez hızla koltuklarından kalkıp Biden’ı alkışlaması da sosyal medyada tartışılan konular arasında yer aldı.

Yorumlarda, Pelosi ve Harris’in Başkan Biden’ın konuşmasını dinlemedikleri ve sadece alkış tuttukları öne sürüldü.

ABD tarihinde ilk kez iki kadın siyasetçinin “Birliğin Durumu” konuşmasında ülke başkanının arkasındaki koltukta yer aldığı aktarıldı.

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