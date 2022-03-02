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'Gözde Tech Ventures' teknoloji şirketi kuruldu! Başına Yahya Ülker geçti

'Gözde Tech Ventures' teknoloji şirketi kuruldu! Başına Yahya Ülker geçti

Ülker'in sahibi Yıldız Holding 'Gözde Girişim' şirketi teknoloji yatırımı için Gözde Tech Ventures ismiyle yeni bir şirket kurdu.

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Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim, 1 Mart’ta yaptığı yönetim kurulunda aldığı karar neticesinde yeni bir teknoloji yatırım şirketi kurdu. Yeni şirketin adı Gözde Tech Ventures Teknoloji A.Ş. oldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker üstlendi. Yeni şirketin vizyonu, teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş metotlarını ve fırsatlarını değerlendirmek, bu alanda öncülük görevini üstlenen yurt içi ve yurt dışındaki girişimlere yönelik yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacak.

Gözde Tech Ventures, ağırlıklı olarak SaaS (Software as a Service – hizmet olarak yazılım), oyun, finans teknolojileri, blokzincir, yapay zeka, mobilite, eğitim teknolojileri, pazarlama teknolojileri ve e-ticaret sektörlerine odaklanacak.

Gözde Tech Ventures, iki yıl içinde 20 milyon ABD doları yatırım büyüklüğüne ulaşarak ilk etapta yaklaşık 10 girişime yatırım yapmayı planlayan şirket, uzun vadede Gözde Girişim’in toplam aktif büyüklüğünün yüzde 10’una kadar ulaşmayı ve sektörün önemli girişim sermayesi oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, şirketin kuruluşuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

*“Yeni kurduğumuz şirketimizin esas amacı sermayeye ihtiyaç duyan yeni girişimleri destekleyerek onlarla birlikte büyümek, ülkemizde ve dünya çapında bu konuda öncülük yapan girişimleri desteklemek, Yıldız Holding’in girişim sermayesi alanındaki bilgi ve tecrübesini bu yeni girişimlerin hizmetine sunmak ve onları globale taşımaktır.”

YAHYA ÜLKER KİMDİR?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in oğlu olan Yahya Ülker Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu. Yıldız Holding'deki kariyerine 2018 yılında Holding'in inovasyon geliştirmesi Northstar'da başlayan Yahya Ülker, 2019 yılından Yıldız Ventures şirketinin kurucusu oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Yahya Ülker evli bir çocuk babası. 

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