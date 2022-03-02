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Misafirlikte 7’nci kattan düşen Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber geldi: Gözleriyle...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Misafirlikte 7’nci kattan düşen Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber geldi: Gözleriyle...

KOCAELİ'de 9 Ocak'ta misafirliğe gittiği 7’nci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımdan çıktı.

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Olay, 9 Ocak tarihinde saat 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3’üncü etap A-11 Blokt’a meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7'nci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düştü.

Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.’yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Açığa alınan polis memurlarından A.A. ve O.Ç. ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, A.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Gözleriyle tepki verdi
Vücudunda kırıklar olan Sedefnur Çağlar ise ameliyata alınmıştı. Çağlar'dan 52 günün ardından sevindiren haber geldi. Bir süre önce uyandırılan Sedefnur Çağlar, beyin ve sinir cerrahi servisindeki odaya alındı. Çağlar'ın solunum desteği aldığı ve gözleriyle tepki verdiği öğrenildi.

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