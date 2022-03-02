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HDP'li vekiller Türkiye'nin enerji ihtiyacına karşı çıktı

HDP'li vekiller Türkiye'nin enerji ihtiyacına karşı çıktı

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Türkiye'deki elektrik üretiminin tüketimden fazla olduğunu ileri sürerek nükleer enerjiye karşı çıktı.

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Murat Çepni, Meclis'te HDP'li bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ne tepki gösterdi. Gerçeklerin ters yüz edildiği bir düzenleme olduğunu ileri süren Çepni, "Nükleer ölümdür." diye konuştu.

AK Parti'nin nükleer enerji projelerini enerji ihtiyacı tarifi üzerinden gerçekleştirdiğini, "Türkiye'de enerji ihtiyacı var." dendiğini söyleyen Çepni, buna da herkesin inandığını ancak gerçeklerin farklı olduğunu iddia etti.

Çepni, Türkiye'nin kurulu gücünün 99 bin 819 megavat, enerji üretiminin ise 320 bin megavat olduğunu savunarak enerjinin en yüksek kullanıldığı ana göre tüketimin 56 bin 300 megavat olduğunu ileri sürdü. Çepni, "Türkiye'nin enerji üretimine ihtiyacı yok." dedi.

Çepni, iletim ve dağıtım hatlarının iyileştirilmesiyle Akkuyu Nükleer Santrali'nde üretilecek olandan 4-5 kat, kompakt ampul kullanımının yaygınlaştırılmasıyla da 2 kat elektrik elde edilebileceğini öne sürdü.

Öte yandan, HDP milletvekilleri ellerinde nükleer karşıtı dövizler taşıdı.

hdp
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