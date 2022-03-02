BIST 1.991
DOLAR 14,07
EURO 15,64
ALTIN 872,95
HABER /  GÜNCEL

Muş Bulanık'ta çocukları aşağılayan öğretmene soruşturma

Muş Bulanık'ta çocukları aşağılayan öğretmene soruşturma

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum” diye yazan öğretmen Hafize D. hakkında Muş Valiliği’nin izniyle Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Muş’un Bulanık İlçesi’nde öğretmenlik yapan Hafize D. sosyal medyadan, “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum. Öğretmene değer verilmeyen bir ülkede öğretmen olduğu için çok pişmanın. Dört sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum” diye yazdı.

Paylaşımı sildi
Öğretmenin bu paylaşımı başta öğretmenler olmak üzere sosyal medyada tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine öğretmen Hafize Dal söz konusu paylaşımı sildi.

‘Yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz’
HalkTV'de yer alan habere göre konuya ilişkin Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kılıç, “Bizler devlet memuruyuz ve bir yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Gerekli tahkikat yapılıyor. Daha sonra karar verilecektir” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dolar 15 lira mı olacak altın 875 TL'yi aştı İslam Memiş elimizdekini alacaklar diyor
Foto Galeri Dolar 15 lira mı olacak altın 875 TL'yi aştı İslam Memiş elimizdekini alacaklar diyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar
AB'den Belarus'a yeni yaptırımlar
2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi
2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi
Savaş bölgesinden 5 yaşındaki oğluyla geldi! Anlattıklarıyla ağlattı
Savaş bölgesinden 5 yaşındaki oğluyla geldi! Anlattıklarıyla ağlattı
Önder Öztarhan kimdir kaç yaşında Aslı Enver'in sevgilisi ne iş yapıyor?
Önder Öztarhan kimdir kaç yaşında Aslı Enver'in sevgilisi ne iş yapıyor?
Şaban ayı takvimi 2022 Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri hangisi?
Şaban ayı takvimi 2022 Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri hangisi?
Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV ekranlarında Başbakan adayını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV ekranlarında Başbakan adayını açıkladı
Eşini çalıştığı okulda öldürdü! Cani koca için karar verildi
Eşini çalıştığı okulda öldürdü! Cani koca için karar verildi
TikTok kullananlara müjde! Youtube'a rakip olma yolunda gidiyor: Artık...
TikTok kullananlara müjde! Youtube'a rakip olma yolunda gidiyor: Artık...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı! Yaptırım bekliyorduk ama bu kadarını değil!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı! Yaptırım bekliyorduk ama bu kadarını değil!
Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı savaşa rağmen artarak devam ediyor
Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı savaşa rağmen artarak devam ediyor