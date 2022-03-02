Dolar 15 lira mı olacak altın 875 TL'yi aştı İslam Memiş elimizdekini alacaklar diyor
2 Mart 2022 çarşamba gününe dolar ve altın fiyatları yükselişle başladı. Dolar kuru 14 liranın üstüne çıktı. Gram altının fiyatı da 875 lirayı test ediyor. Altın ve para uzmanı İslam Memiş yatırımcıya euro ve gümüşü işaret etti. İslam Memiş 2022 yılında elimizdeki tüm varlıkları almak için tezgah kurdular diyor.
Ukrayna Rusya savaşı ile fırlayan altın fiyatları kurulan müzakere masasıyla bir nebze düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altında geçen altın fiyatları salı günü 850 lira bandının üstüne çıkmıştı. Ukrayna - Rusya müzakere masasından olumlu bir sinyal gelmeyince altın fiyatları 2 Mart 2022 çarşamba gününe yükselişle başladı. Gram altının fiyatı 875 liraya çıktı. Çeyrek altın fiyatı 1.433 liraya yükselirken, yarım altın fiyatı 2.867 lira, cumhuriyet altına 5.718 liradan satılıyor. Dolar kuru da aniden fırladı. Peki neler oluyor Dolar 15 lira olur mu? Para ve altın uzmanı İslam Memiş '2022 yılı için tezgah kurdular' diyerek çok önemli uyarılar yaptı.
Dolar kuru piyasaların açılmasıyla birlikte yeniden hareketlendi. Geçen hafta savaşın başlaması ile 14 liranın üstüne test eden dolar kuru sonrasında yeniden 13 lira seviyelerine çekilmişti. Dolar kuru 2 Mart çarşamba günü itibariyle yeniden yükselişe geçti ve 14 lira eşiğini kırdı. Dolar kuru saat 10.30 itibariyle 14.07 TL, euro ise 15.66 liradan işlem görüyor. Peki dolar ve altın fiyatlarındaki bu ani yükselişin sebebi ne?
Dolar ve altın neden yükseliyor? : Rusya ile Ukrayna arasında Belarus sınırındaki görüşmelerden olumlu sonuç alınmayınca altın ve dolar fiyatları artmaya başladı. Analistler, küresel piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara talebin hala yüksek olduğunu ifade etti. Bir hafta aranın ardından dolar kurunun yeniden 14 liranın üzerine çıkmasının, altının gram fiyatındaki hızlı yükselişin sebebi savaşın biteceğine dair olumlu bir sinyal alınmaması. Rusya'ya yönelik yaptırımlar da kripto paraların hızlı değer artışını getirdi. Rusya'nın yaptırımlar sebebiyle kripto paraya yöneleceğini düşünen yatırımcılar pozitif değerlemeyi getirdi. Peki dolar ve altındaki yükseliş sürer mi? Dolar 15 lira olur mu?
Dolar 15 lira olur mu? : İslam Memiş Rusya - Ukrayna savaşının altın ve dolar üzerinde etkili olduğunu belirterek dolar için beklentisini aktardı:
-Piyasalarda çok büyük bir manipülasyon fiyatlaması var. Dolar kuru 13.80 üstünde tutunmayı başardı. Bunu devam ettirdiğinde 14.20, 14.70 gibi rakamları telaffuz edebiliriz. Dolar kurunda 14'lü seviyeleri okumak gerekiyor. Rusya - Ukrayna arasında ikinci bir görüşme döviz kurlarındaki yön arayışlarında ciddi anlamda belirleyici olacak. Euro dolar kurunu takip ediyor ama biraz daha negatif. Dolara nazaran euro pariteleri daha düşük.