Dolar 15 lira mı olacak altın 875 TL'yi aştı İslam Memiş elimizdekini alacaklar diyor

Dolar 15 lira olur mu? : İslam Memiş Rusya - Ukrayna savaşının altın ve dolar üzerinde etkili olduğunu belirterek dolar için beklentisini aktardı:

-Piyasalarda çok büyük bir manipülasyon fiyatlaması var. Dolar kuru 13.80 üstünde tutunmayı başardı. Bunu devam ettirdiğinde 14.20, 14.70 gibi rakamları telaffuz edebiliriz. Dolar kurunda 14'lü seviyeleri okumak gerekiyor. Rusya - Ukrayna arasında ikinci bir görüşme döviz kurlarındaki yön arayışlarında ciddi anlamda belirleyici olacak. Euro dolar kurunu takip ediyor ama biraz daha negatif. Dolara nazaran euro pariteleri daha düşük.