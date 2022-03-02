BIST 1.991
DOLAR 14,07
EURO 15,64
ALTIN 872,95
HABER /  DÜNYA

Wikipedia'daki o madde Rusya'yı fena kızdırdı! Engelleme tehdidi geldi

Wikipedia'daki o madde Rusya'yı fena kızdırdı! Engelleme tehdidi geldi

RUSYA'nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, 'Ukrayna işgali 2022' maddesinin içeriği nedeniyle Wikipedia'yı engellemekle tehdit etti.

Abone ol

Batı dünyası Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rusya devleti bağlantılı medya kuruluşlarına çeşitli engellemeler getirirken, Moskova da ülke içinde devlet söylemine uymayan kurumlara baskı uyguluyor. Son olarak, Rusya'nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, Wikipedia'yı engellemekle tehdit etti.

Roskomnadzor, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali (2022)' maddesinde Rusya ordusu ve Ukrayna'daki sivil ölümleri hakkında 'yasadışı bilgi' yayma gerekçesiyle Wikipedia'nın ülkede kapatılabileceğine dair Başsavcılık'tan bir bildirim gönderdi. 



Radyonun frekansı kapatıldı
Rusya bugün, iki bağımsız medya kuruluşunu da 'kasten yanlış bilgi yayma' suçlamasıyla engelledi. AFP'nin haberine göre, başsavcılık, Dozhd TV ve Ekho Moskvy radyosuna 'erişimin kısıtlanması' için Roskomnadzor'a talimat gönderdi. Kararda, iki kurumun 'aşırılık yanlısı ve şiddet içerikli eylemlere yol açabilecek bilgileri kasten ve sistematik bir şekilde yaydığı' savunuldu. Ekho Moskvy'nin yayın yönetmeni Alexei Venediktov, radyonun frekansının kapatıldığını açıkladı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bekarlığa veda partisi genç kızın kabusu oldu! 'Paraya çok ihtiyacım vardı' deyip anlattı: Yazışmaları paylaştı
Foto Galeri Bekarlığa veda partisi genç kızın kabusu oldu! 'Paraya çok ihtiyacım vardı' deyip anlattı: Yazışmaları paylaştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kadınlar Günü sözleri resimli 8 Mart 2022 kutlama mesajları yeni
Kadınlar Günü sözleri resimli 8 Mart 2022 kutlama mesajları yeni
İspanya'dan Ukrayna kararı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı
İspanya'dan Ukrayna kararı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı
İsrail, savaştan kaçan Yahudi Ukraynalıların ülkeye girişine izin vermedi! Büyükelçi ağladı
İsrail, savaştan kaçan Yahudi Ukraynalıların ülkeye girişine izin vermedi! Büyükelçi ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB dedi Fransa'dan tepki geldi! Tek dertleri Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB dedi Fransa'dan tepki geldi! Tek dertleri Türkiye
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Benzine 88 kuruş, motorine 1.60 lira zam geliyor! LPG'ye de zam kapıda
Benzine 88 kuruş, motorine 1.60 lira zam geliyor! LPG'ye de zam kapıda
Ankara halk ekmek fiyatı kaç para oldu 250 gramlık ekmek fiyatı
Ankara halk ekmek fiyatı kaç para oldu 250 gramlık ekmek fiyatı
İşçilere nankör diyen Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'a Cüneyt Özdemir fena kapak yaptı
İşçilere nankör diyen Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'a Cüneyt Özdemir fena kapak yaptı
Putin'e PKK'dan destek geldi! Duran Kalkan: Ukrayna yaptıklarının bedelini ödüyor
Putin'e PKK'dan destek geldi! Duran Kalkan: Ukrayna yaptıklarının bedelini ödüyor
Belarus lideri Putin'in gizli işgal planını sızdırdı! Skandal harita ve Putin'in işgal edeceği yeni ülke
Belarus lideri Putin'in gizli işgal planını sızdırdı! Skandal harita ve Putin'in işgal edeceği yeni ülke