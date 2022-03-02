BIST 1.988
DOLAR 14,07
EURO 15,63
ALTIN 872,80
HABER /  DÜNYA

İspanya'dan Ukrayna kararı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı

İspanya'dan Ukrayna kararı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini, NATO'nun da asker göndermesinin öngörülmediğini söyledi.

Abone ol

Sanchez, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İspanya'nın aldığı tavırla ilgili meclis genel kurulunu bilgilendirdi.

İspanya'nın "Ukrayna direnişi için askeri saldırı malzemesi" göndereceğini açıklayan Sanchez, "Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa için bir tehdit olduğunu vurgulayan İspanya Başbakanı Sanchez, "Avrupa'nın buna karşı koordineli ve birlik içinde cevap vermesi gerektiğini" kaydetti.

Pedro Sanchez, savaşın İspanyol ekonomisini olumsuz etkileyeceğinin bilinmesi gerektiğini belirterek, "Alınan tedbirler ve gelecekte alınacak tedbirlerin bir bedeli olacak ve fedakarlık gerektirecek. İspanya'nın Rusya'ya ihracatı, Ukrayna'dan ithalatı ve Rus turistlerin gelişi etkilenecek. Arz güvenliği garanti altına alınmasına rağmen doğal gaz ve ham petrol fiyatlarında önemli bir artış olacağı için en önemli etki de enerji piyasalarında görülecek. Ukraynalıların özgürlükleri ve canlarıyla ödediklerini, Avrupa fedakarlıkla ödemek zorundadır." dedi.

Sanchez, Ukrayna'daki savaşın etkisini azaltmak için Avrupa Birliğinin mali kurallarını askıya almasını talep etti.

Öte yandan İspanya'da 3. büyük siyasi parti konumunda bulunan aşırı sağ görüşlü Vox'un lideri Santiago Abascal, sol koalisyon hükümetinin dış politikasını eleştirerek, Başbakan Sanchez'in istifasını istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Krediler ve e-ticaret mağduriyetleri masaya yatırıldı
Krediler ve e-ticaret mağduriyetleri masaya yatırıldı
İsrail, savaştan kaçan Yahudi Ukraynalıların ülkeye girişine izin vermedi! Büyükelçi ağladı
İsrail, savaştan kaçan Yahudi Ukraynalıların ülkeye girişine izin vermedi! Büyükelçi ağladı
Üçüncü cemre düştü mü 2022 ne zaman düşer cemre düşme sırası
Üçüncü cemre düştü mü 2022 ne zaman düşer cemre düşme sırası
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Ankara halk ekmek fiyatı kaç para oldu 250 gramlık ekmek fiyatı
Ankara halk ekmek fiyatı kaç para oldu 250 gramlık ekmek fiyatı
İşçilere nankör diyen Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'a Cüneyt Özdemir fena kapak yaptı
İşçilere nankör diyen Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'a Cüneyt Özdemir fena kapak yaptı
Putin'e PKK'dan destek geldi! Duran Kalkan: Ukrayna yaptıklarının bedelini ödüyor
Putin'e PKK'dan destek geldi! Duran Kalkan: Ukrayna yaptıklarının bedelini ödüyor
Belarus lideri Putin'in gizli işgal planını sızdırdı! Skandal harita ve Putin'in işgal edeceği yeni ülke
Belarus lideri Putin'in gizli işgal planını sızdırdı! Skandal harita ve Putin'in işgal edeceği yeni ülke
Türkiye 3 Rus savaş gemisinin geçişine izin vermedi Çavuşoğlu duyurdu
Türkiye 3 Rus savaş gemisinin geçişine izin vermedi Çavuşoğlu duyurdu
Vahşet! 5 aydır kayıptı bu halde bulundu
Vahşet! 5 aydır kayıptı bu halde bulundu