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Putin'e PKK'dan destek geldi! Duran Kalkan: Ukrayna yaptıklarının bedelini ödüyor

Putin'e PKK'dan destek geldi! Duran Kalkan: Ukrayna yaptıklarının bedelini ödüyor

Rusya'dan da ABD'den de destek gören terör örgütü PKK yöneticileri Ukrayna Rusya savaşında Ukrayna'yı eleştirdi.

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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, Rusya karşısında ciddi bir direniş ortaya koyan Ukrayna lideri Zelenski yönetimini ağır bir dille eleştirdi. Yıllardır ABD'den destek almalarına rağmen Kalkan, Ukrayna'da hükümetin emperyalizmin kuklası olduğunu belirtip "Şimdi de yaptıklarının bedelini ödüyorlar" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününe girilirken ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir haftalık süreçte Ukrayna'da yüzlerce sivil hayatını kaybetti, çok sayıda insan yaralandı. Rus ordusundan ise 6 bin askerin öldürüldüğü açıklandı.

ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya caydırıcılık konusunda ağır yaptırım kararları aldı. Yıllardır ABD'den hem para hem de silah desteği alan PKK terör örgütünden ise Putin yönetimine destek geldi.

Terör örgütüne yakın medya organlarından birine Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan örgütün elebaşlarından Duran Kalkan, "Ukrayna hükümetine sahip çıkan politikaların hiçbiri devrimci, demokrat ve doğru olamaz. Ukrayna'da hükümet yok, emperyalizmin kuklası var. Şimdi de yaptıklarının bedelini ödüyorlar" şeklinde konuştu.

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