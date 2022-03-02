Maske yasağı bugün bitiyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şifreleri verdi

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maske yasakları bugün sona eriyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18:00'de maske takma zorunluluğunun bittiğini duyuracak... Maskeyi sadece hasta olanlar takacak... Koronaya yakalananların evde karantinada kalması zorunluluğunun da kaldırılacağı öğrenildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin koca bugün Koronavirüs Bilim Kurulu'nu topluyor. Toplantının ardından da Bakan Koca'nın yazılı açıklama ile maske yasağı başta olmak üzere koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurması bekleniyor. Koca'nın dün yaptığı iki paylaşım korona yasaklarının kaldırılmasının müjdesi olarak yorumlanmıştı.

Sadece hastalar maske takıp sokağa çıksın...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etmiş olsun" dedi. Maske yasağının kaldırılacağının ilk işareti olarak gösterilen bu açıklamayla ilgili beklentiler sürerken Koca dün peş peşe iki paylaşımla bugün maske zorunluluğuna son verileceğinin müjdesini verdi.

Bugün saat 18:00'e randevu verip 'bir süredir beklenen açıklama' dedi

Bakan Koca önce "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN (bugün) SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." paylaşımı yaptı. Bu açıklama maske yasağı başta olmak üzere korona kısıtlamalarının kaldırılacağının habercisi olarak yorumlandı.

Koca: Dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştığı paylaşımında ise "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" dedi.

Bugün saat 18:00'de maske yasağı açıklaması var

Bu açıklamaların ardından maske zorunluluğunun bugün sona erdirileceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre açık mekanlarda maske ve mesafe kuralı kaldırılacak. Park, bahçe ve sokaklarda maske ve mesafe zorunlu olmayacak. Lokantaların açık mekanları da bu kapsamda değerlendirilecek. Toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM’ler, tiyatro, sinema gibi kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun devam edebileceği belirtilirken, buralarda da zorunluluğun kaldırılması seçeneği masada.