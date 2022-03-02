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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa'dan çekildi piyasasından çekildi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa'dan çekildi piyasasından çekildi

AVRUPA Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları sonrası flaş karar geldi. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

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Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu. ​​​Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa’daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank’ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG’nın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

Avrupa Merkez Bankası "Batma noktasına geldi" demişti

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı ​​yan kuruluşlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, 2021 sonunda 13,6 milyar euro varlığa sahip Sberbank Europe AG ile Hırvatistan ve Slovenya'daki yan kuruluşlarının son günlerde hızlı bir mevduat çıkışı yaşadığı, borçlarını ödeyememesi veya diğer yükümlülüklerini vadesi geldiği zaman yerine getirememesinin muhtemel olduğu belirtildi.

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