Rusya lideri Putin'e kuşatma! Kendisine de tüm oligarklarına yasaklar geldi
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin hayatının en zor günlerini yaşıyor. Ukrayna'yı iki günde dize getirme planı yattı, ordusu çok büyük zayiatlar verdi. Ve tüm dünyayı karşısına aldı. Rus uçaklarına neredeyse tüm dünyanın hava sahası kapatıldı. Putin başta olmak üzere tüm yakın çalışma arkadaşlarıyla oligarklarına dünyada peş peşe yasaklar gelmeye devam ediyor. ABD öncülüğünde oligarkları avlamak için yeni ekip kuruluyor...
Rusya, Soğuk Savaş’tan beri dünya sahnesinde elde ettiği konumu tümden kaybetmeye yakın. Tüm Rus uçak ve gemilerinin Batı ülkelerine erişiminin engellendiği bir noktaya sadece 7 günde gelindi. Rus sporcuların dahil olabileceği uluslararası bir spor organizasyonu neredeyse kalmadı, Batılı teknoloji şirketleri bu ülkeye hizmet sağlamayı durdurdu. Putin, bakanları, komutanları ve oligarlklarının dünya genelinde bilinen tüm malvarlıkları donduruldu.
AB ve ABD, her gün daha fazla sayıda Rus iş insanı ve hükümet yetkilisini Yaptırım listesine ekliyor. Kara listede halihazırda 680 Rus vatandaşı yer alırken öne çıkan ilk 10 isim şöyle:
1- Igor Seçin: Devlet petrol şirketi Rosneft’in CEO’su, eski Başkan Yardımcısı.
2- Gennadi Timçenko: Enerji ve taşımacılık devi Volga Grup’un kurucusu.
3- Vladimir Kiriyenko: Sosyal medya şirketi VK’nin CEO’su.
4- Alexander Vedyakin: En büyük Rus bankası Sberbank’ta üst düzey yönetici.
5- Dmitri Peskov: Putin’in basın sözcüsü.
6- Sergey Roldugin: Putin’in en büyük kızı Maria’nın vaftiz babası, Rusya liderinin ‘kasası’ olarak biliniyor.
7- Sergey Ivanov: Devlet destekli elmas madeni şirketi Alrosa’nın CEO’su.
8- Andrey Puçkov: Rusya’nın ikinci büyük finans kuruluşu VTB Bank’ta üst düzey yönetici.
9- Nikolay Tokarev: Boru hattı devi Transneft’in sahibi.
10- Alişer Usmanov: Demir-çelik patronu, Putin’in ‘gözde’ oligarklarından.
Oligarkların servetini avlamak için yeni
Putin’e yakın, Rusya’nın bu en güçlü insanlarının AB ile yaptırımlara katılan ABD ve İngiltere gibi ülkelere seyahat etmeleri yasaklandı. Varsa yurtdışındaki mal varlıkları donduruldu. Ayrıca Batılı şirket ve kişilerle iş yapmaları, finansmana erişmeleri engellendi. ABD Başkanı Biden, dünya genelinde oligarkların gizli servetlerine, lüks jetleri, evleri ve yatlarına el koymak için yeni bir ekip kurulacağını açıkladı.
Tarafsız devletler bile yaptırımlara katıldı
Bugüne kadar krizlerin dışında kalmayı tercih eden, tarafsızlıklarıyla ünlü ülkeler bile harekete geçti. İsveç, Finlandiya, İsviçre ve İrlanda yaptırımlara katılacaklarını açıklarken, Asya’da ise Güney Kore ve Singapur, Moskova karşıtı adımlara ortak oldular.