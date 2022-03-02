Rusya lideri Putin'e kuşatma! Kendisine de tüm oligarklarına yasaklar geldi

Rusya, Soğuk Savaş’tan beri dünya sahnesinde elde ettiği konumu tümden kaybetmeye yakın. Tüm Rus uçak ve gemilerinin Batı ülkelerine erişiminin engellendiği bir noktaya sadece 7 günde gelindi. Rus sporcuların dahil olabileceği uluslararası bir spor organizasyonu neredeyse kalmadı, Batılı teknoloji şirketleri bu ülkeye hizmet sağlamayı durdurdu. Putin, bakanları, komutanları ve oligarlklarının dünya genelinde bilinen tüm malvarlıkları donduruldu.